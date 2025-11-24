Цикл музейных экскурсий провели для школьников в Серпухове

В рамках культурно-просветительского проекта «Пойдем в музей!» состоялись увлекательные экскурсии для учащихся Эффективной школы. Победители муниципального проекта получили заслуженные призы в виде путевок.

Старшеклассники 19 ноября посетили музейный комплекс «Дорога памяти» в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ, где на экскурсии «Детство, опаленное войной» прикоснулись к трагическим и героическим страницам истории Великой Отечественной войны, узнали о подвигах детей и подростков в те суровые годы.

Далее, 21 ноября, младшие классы проекта побывали в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, где смогли увидеть эволюцию космической техники и узнать о достижениях нашей страны в освоении космоса.

Проект «Пойдем в музей!» проходил с ноября 2024 года по март 2025 года и объединил музеи, выставочные залы и уникальные экспозиции на территории Серпухова, Пущино и Протвино.