Цикл мероприятий пройдет в музее семьи Морозова в Богородском округе

Представители Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов, Олег Карцов и Ольга Попова провели деловую встречу с директором дома-музея семьи Арсения Морозова. В ходе визита они осмотрели экспозиции и познакомились с работой музейных сотрудников по сохранению исторического наследия.

Гордость музея — уникальные изразцовые печи и камины, а также традиционная русская печь. Особую ценность представляют предметы дореволюционной купеческой мебели, пережившие целую эпоху. В коллекции музея хранится более тысячи экспонатов возрастом свыше 150 лет, включая редкие фотографии, исторические книги и уникальные документы.

Депутаты обсудили с руководством музея перспективы сотрудничества, направленного на популяризацию истории и культуры Богородского округа. В числе ключевых тем — историческое просвещение молодежи, проведение тематических экскурсий и круглых столов.

«Этот музей, в стенах которого жили купцы Морозовы, хранит удивительную историю развития Богородской земли. Мы обсудили, насколько важно воспитывать в молодом поколении интерес к прошлому родного края. В рамках совместного проекта планируется организация тематических экскурсий и круглых столов, где участники смогут обмениваться знаниями и воспоминаниями о прошлом округа. Кроме того, будет собран и систематизирован обширный архив, включающий фотографии, документы и предметы быта», — отметил муниципальный депутат Олег Карцов.