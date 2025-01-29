Цикл мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Лобне

В лицее Лобни открылась выставка рисунков «Блокада Ленинграда», созданная лицеистами совместно с руководителем изостудии Еленой Турецкой. Работы, выполненные карандашами, передают трагизм и героизм тех дней.

В городе также состоялся ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате. В Центральной библиотеке организована выставка книг, посвященных блокадным дням. Экспозиция включает произведения участников событий, книги об освобождении города-героя и его защитниках. В библиотеке микрорайона Депо прошло заседание клуба «Золотой возраст» (55+), где участники приняли участие в исторической викторине «900 блокадных дней». Краснополянская библиотека провела для учащихся школы № 6 патриотическое мероприятие.

В Музее истории Лобни открылась фотовыставка, посвященная этой дате. Среди гостей были родственники блокадников, которые поделились воспоминаниями о жизни в осажденном Ленинграде.

Дом культуры «Красная Поляна» подготовил литературно-музыкальную программу «900 героических дней», а в школах города и лицее «Авиатика» прошли торжественные линейки с выносом государственного флага, уроки мужества, часы истории и военно-патриотические мероприятия.

Эти события напомнили жителям о подвигах ленинградцев и важности сохранения памяти о героическом прошлом нашей страны.