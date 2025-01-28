Цикл мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Химках

Уроки, лекции и экскурсии, приуроченные к 81-летней годовщине снятия блокады Ленинграда, провели в Химках. День воинской славы России ежегодно отмечают 27 января.

Открытый урок истории провели в школе № 29. Присутствовавшим рассказали о трагических днях Ленинграда, а после проверили знания учащихся в интеллектуальной викторине.

«Блокада Ленинграда длилась 872 дня начиная с сентября 1941 года. Это были годы ужасающих испытаний — голода, холода, постоянных бомбардировок. Но город выстоял», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Экскурсию по виртуальному музею «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы» провели для сотрудников кампании «Глобал Эдж». Специалисты узнали о героических подвигах солдат, которые принимали участие в битве за Ленинград.

Подобное мероприятие организовали и в аварийно-спасательной службе «ХимСпас», где для сотрудников службы и горожан провели лекцию о блокаде Ленинграда.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с внешними угрозами, особенно важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в молодом поколении. Память о подвигах предков помогает нам не только осознавать цену мира, но и сохранять единство перед лицом любых вызовов», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Помимо этого, в гимназии № 9 День полного освобождения Ленинграда отметили патриотическим концертом. Школьники исполнили песни военных лет и прочли тематические стихотворения.