Цикл лекций по кибербезопасности проведут в школах Подмосковья в сентябре

В общеобразовательных школах Подмосковья проведут цикл просветительских мероприятий в рамках месячника по безопасности. В Министерства образования Московской области уточнили, что акцент сделают на вопросах кибербезопасности и защиты от мошенников, а также правилах общения в сети.

Одним из наиболее эффективных способов противодействия мошенническим схемам является информирование жителей, поэтому эксперты подробно расскажут слушателям о способах распознания обмана и методах защиты.

Среди спикеров заявлены специалисты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, которые уделят внимание финансовой безопасности и самым распространенным мошенническим схемам.

Представители Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России по Московской области раскроют тему киберпреступности и личной защиты в интернете.

Кроме того, эксперты Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области обсудят случаи вовлечения подростков в незаконную деятельность и способы предотвращения таких преступлений.

Мероприятия направлены на развитие у школьников и их родных критического мышления и навыков безопасного поведения в интернете.