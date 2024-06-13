Цикл лекций по бухучету провели для сотрудников профсоюзных организаций Подмосковья

Четырехдневный интенсив по бухгалтерскому учету провели для сотрудников городских, районных и первичных профсоюзных организаций. Слушатели изучили процесс формирования отчетности, узнали об изменениях в положении учетной политики.
«Свыше 50 человек ознакомились с нововведениями в сфере бухгалтерского учета. Уверена, новые знания помогут нашим специалистам оптимизировать рабочий процесс в профсоюзных организациях медицинских учреждений Подмосковья», — рассказала председатель областной организацией Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.
После завершения цикла лекций главный бухгалтер, начальник финансового отдела Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Рудакова ответила на все интересующие вопросы работников отрасли, а затем каждый слушатель получил сертификат.