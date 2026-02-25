Цикл лекций об эпохе каменного века пройдет в Одинцовском округе

Ведущие специалисты по археологии каменного века расскажут, как жили охотники на мамонтов в Подмосковье, когда и почему возникло искусство, как менялся образ жизни людей в мезолите после отступления ледника и какие новые технологии появились в эпоху неолита. Лекции основаны на современных археологических исследованиях и ярких примерах из мировой и региональной археологии.

Цикл будет интересен всем, кто хочет глубже понять ранние этапы развития человечества, увидеть за археологическими находками живых людей прошлого и открыть для себя удивительный мир первобытной культуры.

Лекции продлятся до 29 марта.