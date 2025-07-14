Цикл лекций о Полтавской битве провели в Химках

В Химках провели открытые уроки истории, посвященные годовщине победы русской армии в Полтавской битве. Встречи организовали на разных площадках округа.

Воспитанникам Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и просто интересующимся историей жителям Химок рассказали интересные факты о сражении.

«Полтавская битва — пример того, как народ способен защитить свою страну и в самые тяжелые времена. Мы обязаны помнить такие победы и передавать эту память молодежи», — сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Подобное мероприятие провели и в гимназии № 23 в микрорайоне Сходня. Присутствующим напомнили, что победа в битве перевернула ход Северной войны.

Отметим, что цикл уроков по истории организовали под лозунгом «Успех V единстве поколений» с целью воспитать у подрастающего поколения любовь к Родине.