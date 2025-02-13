Цикл лекций ко Дню памяти юного героя-антифашиста прошел в Красногорске

Лекции, которые прошли с 7 по 9 февраля, посетили учащиеся школ городского округа Красногорск. Ребята узнали о подвигах детей и подростков, которые сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Среди них Марат Казей, Валентин Котик, Надя Богданова, а также участники советской подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». За героизм им вручили правительственные награды.

Особое внимание на занятии уделили рассказу о судьбе 11-летнего музыканта Муси Пинкензона. Юноша не побоялся сыграть перед оккупантами на скрипке «Интернационал», и его тут же расстреляли.

Напомним, День юного героя-антифашиста утвердила Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1964 году как дань памяти убитому французскому школьнику Даниэлю Фери и иракскому мальчику Фадылу Джамалю. Даниэль погиб 8 февраля 1962 года в Париже на демонстрации против фашистского террора и войны в Алжире. Сын иракского коммуниста Фадыл Джамаль скончался в тюрьме после пыток 8 февраля 1963 года. Мальчик не выдал имен и адресов соратников своего отца.