Цикл лекций «История цвета» пройдет в Черноголовке

В воскресенье, 1 февраля, арт-пространство «Восход» приглашает жителей и гостей Черноголовки погрузиться в удивительный мир цвета на лекциях образовательного цикла «История цвета».

«Первая встреча цикла обещает стать настоящим детективным расследованием. Знаете ли вы, что легенда о собаке Геракла, чья морда окрасилась в ярко-багряный после прогулки по побережью, стала ключом к открытию самого дорогого красителя античности — тирского пурпура», — сообщили организаторы.

Слушатели узнают, почему в определенные эпохи любовь к зеленому цвету могла обернуться смертным приговором из-за токсичных составов красок, как желтый цвет прошел путь от символа божественного света до знака скандала и безумия, правда ли, что розовый всегда считался «женским», и когда гендерные стереотипы захватили нашу палитру, а также откуда в истории искусства взялись названия вроде «бедра испуганной нимфы» или «сюрприз дофина».

Лектор разберет роль цвета не только в классической живописи, но и в современном дизайне, кино и массовой культуре.