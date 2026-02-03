Цикл концертов классической музыки проведут в музее «Новый Иерусалим» в Истре

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 21 февраля начнется необычный музыкальный цикл. Он станет продолжением выставки «Саврасов и тишина», которая работает с конца прошлого года.

Музей уже не впервые дополняет большие художественные проекты концертами — это помогает взглянуть на картины по-новому. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья пояснили, что цикл проведет музыкант Андрей Огиевский, которому принадлежит замысел.

«Музей „Новый Иерусалим“ — это особое, сакральное место, где живопись и музыка постоянно встречаются и сливаются в одно целое. Наш концертный цикл к выставке „Саврасов и тишина“ пронзит эту самую тишину музыкой. И хотя мы будем играть произведения разных жанров и эпох, все они будут созвучны тому, что любил изображать на своих картинах великий русский художник», — объяснил Андрей Огиевский.

Первый концерт «Передвижник и подвижники» запланировали на 21 февраля. Центральными станут два сочинения Модеста Мусоргского — «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти». Также артисты исполнят известные романсы Глинки и Бородина.

Второй вечер цикла, «Я вижу даль твою, Россия…», состоится 21 марта. Он расскажет, как русский фольклор и народные инструменты пришли на большую академическую сцену. Произведения Чайковского, Рахманинова и Римского-Корсакова прозвучат в необычных аранжировках. Играть будут баянист Михаил Бурлаков и гитаристы Владимир Сумин и Владимир Маркушевич. Вторая часть концерта порадует слушателей виртуозными обработками русских и цыганских романсов, зажигательными польками и танго. Особый колорит вечеру придаст исландская певица Анна Халлдорсдоттир.

Цикл завершится 4 апреля концертом «Времена года Алексея Саврасова». Перед зрителями выступит Московский камерный оркестр «Новая классика» под управлением самого Огиевского и скрипачка Катарина Мрвич.

Все концерты начнутся в 17:00.

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте музея.