Цикл кинопоказов фильма «Брестская крепость» прошел в Химках

Цикл встреч, приуроченных к 15-летию с даты выхода фильма Александра Котта «Брестская крепость», провели в Химках. Один из открытых кинопоказов организовали в Доме культуры «Контакт».

Присутствующим рассказали, как создавался фильм и представили ключевые фрагменты киноленты.

«Эта кинокартина рассказывает о героической обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны. Фильм передает мужество и стойкость советских солдат, оборонявших стратегический пункт в тяжелых условиях», — подчеркнула общественница, директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Подобные встречи провели и для сотрудников предприятий «Пунто Прима» и «Лабромед». Мероприятия стали частью программы, которую в Химках реализуют под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Проект направлен на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. В рамках этого движения для горожан регулярно проводят разнообразные историко-патриотические встречи», — рассказала общественница Ольга Игнатьева.