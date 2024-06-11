Цикл экологических уроков провели для школьников в Чехове

Региональный оператор «МСК-НТ» прочитал подмосковным школьникам цикл лекций на тему экологии и раздельного сбора мусора. Уроки приурочили к Международному дню окружающей среды.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, экологический час провели в чеховской городской библиотеке. Детям рассказали об основных экологических проблемах, а также предложили подумать над вариантами их решения.

Также занятие для младших школьников прошло на базе МБОУ СОШ № 9. Дети узнали о действующей в регионе системе «Два бака». Где синий бак предназначен для пластика, стекла, металла, и макулатуры, а серый— для бытовых отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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