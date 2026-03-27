Цикл экологических прогулок возобновят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Пятого апреля в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» снова стартует цикл экологических прогулок «Весенние птицы старой усадьбы». О возобновлении программы сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Расположение усадьбы Горки идеально подходит для знакомства с пернатыми обитателями. На территории усадьбы растут дубы, что привлекает редкого для Подмосковья среднего пестрого дятла. А близость реки Пахры и полей дает возможность увидеть пролетных гусей и хищных птиц. В заповеднике «Горки Ленинские» насчитывается более 50 видов птиц, среди которых перепел, коростель, пустельга, ястреб-тетеревятник и многие другие.

Экологические экскурсии будет проводить кандидат биологических наук орнитолог Павел Квартальнов. Участники пройдут по дорожкам парка, послушают и посмотрят на птиц, узнают, как отличать их по внешнему виду и голосу. Начало экскурсии запланировано на 11:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация, расписание экскурсий и билеты размещены на сайте Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» [здесь](https://mgorki.ru/tickets/#/buy/event/284/05.04.2026/11:00:00).