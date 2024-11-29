Цикл бизнес-встреч для предпринимателей начался в Химках

Первый бизнес-визит организовали в Химках в рамках программы поддержки предпринимателей. Представители местных организаций обсудят вопросы сотрудничества и ведения дел в текущей ситуации.

Главная цель подобных собраний — поддержка малого и среднего предпринимательства и практическое знакомство с местными услугами и производством. Собравшимся рассказали о льготах и субсидиях, предоставляемых на разных уровнях: компенсации затрат на оборудование, арендные платежи, коммунальные услуги и многое другое. Подмосковные бизнесмены могу рассчитывать на субсидии до одного миллиона рублей.

«Бизнес-визиты — это уникальный формат мероприятий, который объединяет предпринимателей, экспертов и представителей власти с целью создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Подобные встречи помогают продвижению небольших компаний и развитию сотрудничества между ними, а также открывают доступ к полезной практической информации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».