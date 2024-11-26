Цикл бизнес-тренингов провели для самозанятых Подмосковья

Более 80 человек приняли участие в двухдневных бизнес-тренингах для самозанятых Подмосковья. Обучение в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство прошло Финансовом университете.
Эксперты рассказали предпринимателям, как сформировать личную лидерскую стратегию, раскрыть свой креативный потенциал, поделились стратегией запуска экономически успешного продукта, а также рассказали о юридических нюансах ведения бизнеса.
Участники смогли на себе протестировать нейрошлем и увидеть, как их мысль управляет материальными объектами на компьютере.
Организовал цикл тренингов центр «Мой бизнес» Московской области.
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