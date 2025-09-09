Цикл бесплатных занятий для будущих мам начнется в Балашихе 10 сентября

В Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, начинается цикл бесплатных занятий для будущих мам. Программа направлена на подготовку женщин к родам и обучение практикам, которые способствуют повышению комфорта и уверенности во время беременности и в родах.

Первое занятие под названием «Безопасная гимнастика в каждом триместре: что можно, что нельзя?» состоится 10 сентября. В ходе занятия участницы узнают, как меняется организм женщины на разных этапах беременности, освоят комплекс безопасных упражнений, адаптированных к каждому триместру, а также изучат «стоп-сигналы» — признаки, при которых необходимо прекратить занятия.

В рамках цикла также предусмотрены занятия лечебной физкультурой с фитболом, лекции и практические тренинги, посвященные техникам правильного расслабления в процессе родов. Каждая участница получит в подарок авторскую медитацию для домашних тренировок, что поможет поддерживать эмоциональное и физическое состояние вне стен центра.

Бесплатные занятия со специалистами Московского областного перинатального центра предоставляют будущим мамам возможность получить профессиональные рекомендации, освоить полезные практические навыки и получить психологическую поддержку до рождения ребенка. Это способствует формированию уверенности и спокойствия в один из самых важных периодов жизни.

Регистрация на занятия доступна по ссылке на официальном сайте центра.