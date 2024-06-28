Цифровыми услугами Подмосковья воспользовались более 11 миллионов раз с января

Все социально значимые услуги доступны онлайн в Московской области. Только с начала года ими воспользовались свыше 11 миллионов раз. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

По словам министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник, ведомство реализует пять федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое госуправление» и «Искусственный интеллект».

Она подчеркнула, что доля обращений за услугами онлайн составляет 99,4%. В ведомстве сообщили и о других цифровых показателях в регионе. Например, зона покрытия сотовой связью в Московской области превышает 97%, а число компаний, работающих в Подмосковье, достигло 13,4 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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