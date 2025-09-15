Цифровые зоны для прикрепления к поликлиникам открыли в 5 округах Подмосковья

Жители Подмосковья смогут быстрее и удобнее получать нужных услуги в медучреждениях благодаря «Службе заботы». Такие структуры уже открыли на базе пяти организаций. Там пациенты смогут самостоятельно прикрепиться к поликлинике и оценить работу регистратуры.

«Службы заботы» открылись в Домодедове, Дубне, Истре, Сергиевом Посаде и Жуковском. Это отдельное подразделение, которое объединяет администраторов поликлиник. Для удобства пациентов обустроили специальные цифровые зоны с доступом к «Госуслугам».

«Главная цель проекта — повысить комфорт и удобство обращения за медицинской помощью. Служба заботы помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках. Мы будем масштабировать этот формат на другие учреждения региона», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Структура позволит снизить нагрузку на регистратуры и централизовать сопровождение пациентов. В ближайшее время проект расширят на другие организации.