Цифровые технологии внедрили для 28 маршрутов транспорта в Солнечногорске

В филиале «Мострансавто» № 8 в городском округе Солнечногорск внедрили современные решения, направленные на повышение точности движения автобусов и их надежности. Сейчас предприятие обслуживает 28 маршрутов, на которых работает 118 единиц передвижного состава, а показатель соблюдения расписания и выхода транспорта на линию достиг 97%.

Такого результата удалось добиться благодаря цифровизации производственной базы. В автобусы установлены RFID-чипы, которые автоматически фиксируют прохождение мойки, заправки и технического обслуживания.

Дополнительно для водителей внедрили электронные путевые листы с доступом через QR-код, а также систему онлайн-контроля за состоянием навигационного оборудования, валидаторов и камер видеонаблюдения. Контроль за расходными материалами, включая закупку шин, контролируется с помощью специализированных программ.

«В течение трех лет на территории региона начнут курсировать беспилотные автобусы и будет осуществляться переход на экологичное топливо. Для пассажиров это значит одно: все автобусы в Солнечногорске будут приезжать вовремя, реже ломаться, а следить за ними станет проще», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Информация о вакансиях водителей в «Мострансавто» доступна на официальном сайте перевозчика. Получить консультацию также можно по телефонам: +7 (903) 120-64-37 и +7 (903) 161-92-91.