Цифровые технологии в сферу ЖКХ внедрят в Реутове

В администрации Реутова прошло еженедельное совещание под председательством руководителя муниципалитета Филиппа Науменко. Центральными темами встречи стали цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства и внедрение электронного голосования по вопросам управления многоквартирными домами.

Такие задачи главам округов поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Голосование проводят через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства и мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Такой формат обеспечивает безопасность и достоверность результатов. Участники могут отдать свой голос в любое время из любой точки мира.

«Конечно, при первом использовании приложения у людей могут возникать вопросы. Подробную информацию о возможностях портала разместили на информационных досках во всех подъездах», — отметил глава Реутова Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что об электронных голосованиях жителей информируют в домовых чатах или с помощью поквартирных обходов.

Цифровизация сферы сделает процесс управления многоквартирными домами понятным и удобным для всех. В 2025 году встречи собственников в онлайн-формате проведут в 253 многоквартирных домах в Реутове. Сегодня такие мероприятия уже прошли в 66 домах округа.