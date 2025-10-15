Цифровые технологии для уборки общественных территорий внедрят в Чехове
На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность к зиме муниципальных служб, которые следят за состоянием и чистотой дворовых и общественных территорий, проездов, муниципальных и региональных дорог. Глава Чехова Михаил Собакин рассказал, что для уборки улиц будет задействовано свыше 60 единиц техники.
Андрей Воробьев отметил, что для содержания общественных и придомовых территорий внедряются цифровые технологии и единый стандарт работы.Так, все маршруты коммунальной техники собраны в «Яндекс Конструкторе», а «Яндекс Вектор» позволяет специалистам отслеживать качество, своевременность, результат работы.
Для обслуживания дорог общего пользования на складе управляющей компании «Чеховское благоустройство» имеется 510 тонн песко-соляной смеси и 5 тысяч тонн песка для заготовки смеси. Еще более пяти тонн закупят до конца октября. Для обслуживания дворовых территорий и общественных пространств заключили контракт на поставку одной тонны соли.
«Для уборки дорог будет задействовано более 60 единиц техники. Часть из них будет предоставлена подрядной организацией, с которой уже заключен контракт на содержание дорог в зимний период», — отметил Михаил Собакин.
Помимо муниципальных дорог, сотрудники «Чеховского благоустройства» содержат дворовые и общественные пространства. Среди них 744 объекта благоустройства: 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных территорий, 282 детских игровых площадки, 138 спортивных площадок.
В этом году все маршруты, на которые выходят для уборки коммунальщики, стали едиными и включают тротуар, подход к социальному объекту, двор и примыкающий проезд. Они собраны в «Яндекс Конструкторе» и отрисованы в «Яндекс Картах», которые интегрируются в «Яндекс Вектор». Это позволяет рационально выстраивать логистику и экономить время и ресурсы на уборку.
Штатная численность «Чеховского благоустройства» составляет 461 человек, среди них дворники, дорожные рабочие, водители, трактористы и разнорабочие. Дефицит сотрудников в целом по предприятию составляет 9%. На свободные вакансии продолжается набор специалистов.