Цифровые технологии для уборки общественных территорий внедрят в Чехове

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили готовность к зиме муниципальных служб, которые следят за состоянием и чистотой дворовых и общественных территорий, проездов, муниципальных и региональных дорог. Глава Чехова Михаил Собакин рассказал, что для уборки улиц будет задействовано свыше 60 единиц техники.

Андрей Воробьев отметил, что для содержания общественных и придомовых территорий внедряются цифровые технологии и единый стандарт работы.Так, все маршруты коммунальной техники собраны в «Яндекс Конструкторе», а «Яндекс Вектор» позволяет специалистам отслеживать качество, своевременность, результат работы.

Для обслуживания дорог общего пользования на складе управляющей компании «Чеховское благоустройство» имеется 510 тонн песко-соляной смеси и 5 тысяч тонн песка для заготовки смеси. Еще более пяти тонн закупят до конца октября. Для обслуживания дворовых территорий и общественных пространств заключили контракт на поставку одной тонны соли.

«Для уборки дорог будет задействовано более 60 единиц техники. Часть из них будет предоставлена подрядной организацией, с которой уже заключен контракт на содержание дорог в зимний период», — отметил Михаил Собакин.