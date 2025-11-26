Цифровые сервисы внедрили в работу коммунальных служб в Можайском округе

Коммунальные службы муниципалитета теперь работают с современной системой «Яндекс Вектор». Благодаря этой технологии были оптимизированы маршруты не только для спецтехники, но и для дворников, занимающихся ручной уборкой территории.

Задание от специалиста Единого дорожно-транспортного центра поступает сразу на телефоны руководителя бригады и рабочих, что позволяет оперативно провести уборку территории или обработку от снега и льда. Проконтролировать работу дворников можно так же оперативно.

Директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Капустин отметил, что коммунальщики достойно справились с последствиями недавнего снегопада. «Благодаря современным информационным системам, мы в режиме реального времени видим не только работу нашей техники, но и дворников. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию и, в конечном итоге, делает жизнь горожан комфортнее», — сказал он.

Отметим, что на борьбу с последствиями снегопадов и гололедом в Можайске ежедневно выходят до 150 сотрудников коммунальных служб.