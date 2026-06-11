Цифровые сервисы стали доступнее для жителей Воскресенска

Итоги реализации народной программы по направлению «Государство и человек» обсудили на форуме «Есть результат!», который прошел 9 июня в Москве. Участники подвели результаты работы за пять лет и уделили особое внимание развитию государственных услуг в цифровом формате.

На площадке форума представители партии «Единая Россия» и Правительства РФ рассмотрели ключевые изменения в сфере взаимодействия граждан с государством. Среди основных тем оказались совершенствование электронных сервисов, защита персональных данных, расширение доступа к цифровым технологиям и повышение качества муниципальных услуг.

Одним из заметных направлений стала модернизация сети многофункциональных центров. Сегодня МФЦ в Воскресенске предоставляют жителям широкий перечень услуг. Здесь можно оформить документы, получить меры социальной поддержки, решить вопросы, связанные с недвижимостью, а также обратиться за консультацией по программам помощи участникам СВО.

«Раньше приходилось по нескольким инстанциям ходить, сидеть в очереди часами. Сейчас все в одном месте — специалисты помогают, объясняют спокойно. Даже если что-то оформляю через интернет, в МФЦ подскажут и поддержат. Стало намного удобнее и понятнее», — рассказала жительница округа Лидия Ивановна.

По словам депутата фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ильи Донодина, развитие цифровых сервисов напрямую влияет на качество жизни людей. Он подчеркнул, что современные решения помогают жителям быстрее получать необходимые услуги и сокращают время на оформление документов.

«Подмосковье сегодня — один из лидеров страны по цифровизации. Но для нас главное — не технологии ради технологий. Народная программа „Единой России“ — это конкретные улучшения в жизни каждого человека. Сегодня жители тратят меньше времени в очередях, быстрее получают нужные решения, а госуслуги стали по-настоящему доступными и удобными», — отметил Илья Донодин.

Развитие цифровых сервисов и дальнейшее повышение доступности государственных услуг остаются одними из важных направлений работы, которые вошли в народную программу партии.