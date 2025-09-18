Цифровые квитанции на оплату услуг ЖКХ внедрили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск внедрили возможность перехода на электронный способ оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь жители могут отказаться от бумажных квитанций и вносить платежи онлайн, что делает процесс быстрее и удобнее.

Цифровые квитанции имеют ряд преимуществ: они защищены от подделок и всегда доступны на региональном портале Госуслуг. Внести оплату можно в несколько кликов, без очередей и лишних затрат времени.

«При желании жители могут вернуться к традиционной форме расчета, подав заявку на изменение способа доставки квитанций с электронного формата на бумажный либо обратно. Сделать это можно каждый месяц с 1 по 19 число», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Чтобы подключиться к электронным платежам, достаточно авторизоваться на портале Госуслуг, подтвердить согласие на получение цифровых квитанций и выбрать соответствующий пункт. Уже со следующего месяца новые квитанции будут поступать в онлайн-формате.