Цифровой сервис по вывозу строительных отходов запустили в Подмосковье

В Подмосковье внедрили новый цифровой сервис для вывоза строительного мусора. Заявку можно подать через региональный портал государственных услуг.

Власти региона делают все возможное для упрощения доступности вывоза строительных отходов.

«Легальный вывоз строительных отходов — залог чистоты наших городов и бережного отношения к природе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сегодня в регионе доступны четыре официальных способа организовать вывоз строительного мусора: через сайт госуслуг, мобильное приложение «Добродел», горячую линию «122#7» и специализированный портал стройотходы.рф.

Сервис предназначен для вывоза различных видов строительных отходов, включая смеси, кровельные материалы, древесину, оконные конструкции, кирпич, бетонные элементы и керамическую плитку.

Для оформления заявки на госуслугах необходимо заполнить форму, указав адрес, объем отходов и контактные данные. После этого представитель транспортной компании свяжется с заявителем для уточнения деталей, согласования стоимости и времени вывоза.

Услуга платная. Перевозчики гарантируют доставку отходов на специализированные объекты переработки.

Актуальный список лицензированных перевозчиков, имеющих документы и подключенных к системе «Электронный талон», размещен на портале стройотходы.рф.