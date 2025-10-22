Цифровой сервис из Подмосковья включили в «Белую книгу» ФАС России

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Фото: Белая книга / Комитет по ценам и тарифам Московской области

Федеральная антимонопольная служба России включила в ежегодную «Белую книгу» цифровой сервис Комитета по ценам и тарифам Подмосковья. Практику рекомендуют тиражировать в других регионах страны.

Ежегодно ФАС публикует «Белую книгу» — сборник передовых решений, рекомендованных для тиражирования по всей стране. Туда вошел цифровой сервис, разработанный в Подмосковье для поставщиков тепловой энергии.

Благодаря сервису компании могут в упрощенном порядке пройти процедуру установления тарифов и нормативов. Цифровизация сделала процесс быстрым и удобным.

«Эта услуга — не просто техническое усовершенствование, а системное решение, направленное на формирование здоровой конкуренции в сфере ЖКХ. Мы даем новым игрокам четкие, прозрачные и быстрые правила выхода на рынок», — отметил председатель комитета Олег Толмачев.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнес». Ее включение в «Белую книгу» укрепляет статус Подмосковья как одного из лидеров в области создания благоприятной среды для предпринимателей.

«Практики, описанные в „Белой книге“, становятся методологической основой для других регионов. Успешный опыт Подмосковья в сфере тарифного регулирования официально рекомендован к применению на федеральном уровне», — отметили в ведомстве.