Цифровой сервис «Добродел» проанализировал более 4,5 млн обращений жителей

С декабря 2022 года робот «Добродел» помогает жителям Подмосковья быстрее решать проблемы через специальный сервис. За это время он обработал свыше 4,5 миллиона обращений, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Искусственный интеллект умеет распознавать суть проблемы, определять ее категорию из почти двух тысяч возможных и сразу передавать задачу в нужное ведомство.

Благодаря его работе среднее время модерации сообщений сократилось на треть, а более 733 тысяч обращений прошли проверку автоматически, без участия специалистов. Это позволило сократить время передачи задач на исполнение до нескольких минут.

Напомним, узнать больше об ИИ-решениях Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».