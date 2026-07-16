Цифровой сервис для удобства отчетности аграриев запустили в Подмосковье

В Подмосковье начал работать новый цифровой сервис, который поможет аграриям не пропускать сроки предоставления отчетности по государственным субсидиям. Почтового бота разработали специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Запустили систему на портале mosreg.ru . Система автоматически информирует получателей господдержки о приближении даты сдачи документов, необходимых для подтверждения ранее выделенных средств.

Мы стремимся сделать взаимодействие с аграриями максимально удобным и понятным. Новый сервис автоматически отслеживает сроки отчетности и направляет каждому получателю субсидии индивидуальные уведомления — только по его соглашениям, видам отчетов и датам сдачи. В течение года бот будет отправлять порядка 7,2 тысячи таких напоминаний, помогая участникам программ своевременно предоставлять необходимые документы и сосредоточиться именно на производственной работе.

Уведомления поступают дважды — за пять рабочих дней и повторно за один рабочий день до установленной даты. При этом порядок подачи отчетных документов не изменился: вся необходимая информация по-прежнему загружается через государственную информационную систему «Электронный бюджет».

На первом этапе новый сервис охватывает два направления предоставления субсидий — рыбоводство и культуртехнические мероприятия. До конца лета его функционал планируют значительно расширить: в систему добавят еще 36 направлений государственной поддержки.

По оценке Министерства, внедрение автоматизированного механизма позволит ежегодно экономить до 240 рабочих часов, что сопоставимо с месячной занятостью одного сотрудника. Кроме того, цифровизация процесса должна сократить количество случаев несвоевременной сдачи отчетности, снизить объем ручной работы и сделать предоставление мер государственной поддержки более прозрачным и эффективным.