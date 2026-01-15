Цифровой сервис для организации киносъемок запустили в Подмосковье

В Подмосковье начал работать специальный онлайн-сервис, который призван помочь кинематографистам и сделать регион еще более привлекательным для съемок. Новая киноплатформа поможет организаторам упростить подготовку к процессу.

Сервис работает по принципу «одного окна». Он станет главным инструментом областной кинокомиссии и создаст эффективную систему взаимодействия между студиями, органами власти и собственниками объектов, которые можно использовать как съемочные площадки.

Запуск киноплатформы Московской области — важное событие для индустрии. Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии.

Подмосковье давно пользуется популярностью у режиссеров и продюсеров благодаря своему разнообразию. В регионе можно найти и современные районы, и старинные усадьбы, и леса, и живописные реки, и исторические храмы, а также обычные улицы.

Такой выбор локаций позволяет снимать самые разные проекты — от исторических драм до современных блокбастеров и сериалов.

С помощью новой платформы кинематографисты смогут получить доступ к каталогу из 120 проверенных локаций с фотографиями и описаниями, подать заявку на съемки онлайн, быстро согласовать все необходимые документы и получить поддержку комиссии.

Также можно подать заявку на использование объектов, которые еще не вошли в каталог. Особое внимание разработчики уделили поддержке студентов и начинающих специалистов, для которых на платформе есть специальный раздел.

Кроме основных функций, на сайте можно найти ответы на часто задаваемые вопросы и посмотреть афишу фильмов и сериалов, которые уже сняли в Подмосковье.

Проект реализовали Министерство культуры и туризма и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.