Цифровой рентген-аппарат появился в больнице Волоколамска

В приемном отделении больницы Волоколамска установили новый цифровой рентген-аппарат. С его помощью врачи смогут детальнее обследовать пациентов.

Оборудование разместили на третьем этаже в рентгенологическом отделении стационара больницы. Врачи будут работать на нем ежедневно и круглосуточно.

Техника нужна, чтобы проводить экстренные исследования пациентам с травмами, с подозрением на острую патологию и с заболеваниями легких. Кроме того, можно делать и плановые обследования для отслеживания динамики.

Отметим, что новый аппарат позволит получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Также приобретение существенно снизит время проведения исследования и получения заключения.

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