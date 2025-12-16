Цифровой промышленный коворкинг построят в Дмитрове к концу 2027 года

Новый производственно-складской комплекс построят в деревне Спас-Каменка в Дмитрове. Завершить объект планируют в ноябре 2027 года, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Создание промышленного коворкинга позволит обеспечить благоприятные условия для производства и логистики. Новый инфраструктурный объект будет поддерживать социально-экономическую ситуацию в регионе и откроет ряд новых рабочих мест.

По проекту на площадке возведут четыре здания общей площадью около 41 тысяч квадратных метров. Они будут предназначены для сборки системных блоков компьютеров, производства пневмоавтоматики и хранение товаров.

Комплекс оснастят новейшими инженерными системами и оборудованием. Повышенное внимание уделят соблюдению экологических стандартов. Архитектура и планировка будет разработана с учетом особенностей рельефа и климатических условий.

Строительство объекта курирует Главгосстройнадзор Московской области.