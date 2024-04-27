Цифровой проект Подмосковья по энергетике стал лучшим в России | 360°

27 апреля 2024, 17:36
Цифровой проект Подмосковья по энергетике стал лучшим в России
Победителей национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» определили в Железноводске. Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения».
В Мингосуправления Подмосковья рассказали, что умная система может оперативно выявлять аварийные ситуации по линиям уличного освещения. Программа собирает, хранит и обрабатывает данные по работе светильников, потреблению мощности, приборам учета и ошибкам в работе.
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В число финалистов национальной премии также вошли платформа «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».
Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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