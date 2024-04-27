Цифровой проект Подмосковья по энергетике стал лучшим в России | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:36 Цифровой проект Подмосковья по энергетике стал лучшим в России Unsplash

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Победителей национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» определили в Железноводске. Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения».

В Мингосуправления Подмосковья рассказали, что умная система может оперативно выявлять аварийные ситуации по линиям уличного освещения. Программа собирает, хранит и обрабатывает данные по работе светильников, потреблению мощности, приборам учета и ошибкам в работе.

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В число финалистов национальной премии также вошли платформа «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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