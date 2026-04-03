Цифровой проект Минздрава Подмосковья получил федеральную награду

Проект Министерства здравоохранения Подмосковья, направленный на популяризацию телемедицины среди старшего поколения, получил федеральное признание. Он стал победителем VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.

Торжественная церемония награждения прошла в Координационном центре правительства России, в рамках которой отметили наиболее эффективные региональные инициативы. Награды лауреатам вручили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

Мы успешно развиваем телемедицину в Московской области. Это удобно и доступно всем пользователям, у которых есть подключение к интернету. Чтобы представители старшего поколения без труда могли пользоваться телемедициной и, например, продлевать электронные рецепты на лекарства не выходя из дома, мы совместно с Минсоцразвития запустили в центрах «Активного долголетия» специальное обучение по записи на телемедицинские консультации.

Курсы прошли уже более тысячи человек, почти 40% из которых теперь успешно пользуются сервисом.

Занятия проводят на базе десятков центров «Активного долголетия» по всей области. Специалисты помогают желающим установить приложение «Добродел: Телемедицина», зарегистрироваться, разобраться в интерфейсе и записаться на консультацию.

Сегодня телемедицинские сервисы позволяют пациентам дистанционно обсудить с врачом результаты обследований, получить рекомендации по лечению, оформить или закрыть больничный лист, а также продлить рецепты на льготные препараты.

Записаться на такой прием можно через мобильное приложение, региональный портал госуслуг, при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ или по номеру телефона 122.