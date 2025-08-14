Цифровой помощник расчетного центра Подмосковья обработал 75 тысяч заявок с января

На сайте Единого расчетного центра Подмосковья продолжает работу чат-бот Федот. За полгода виртуальный помощник обработал 75 тысяч запросов жителей региона.

Бот помогает узнать баланс лицевого счета, уточнить сумму платежа, заказать поверку счетчиков и получить другую важную информацию. Кроме того, он может ответить на вопросы о доставке квитанций и правилах расчетов.

Для начала диалога с цифровым ассистентом достаточно нажать на оранжевую иконку чата в углу экрана и ввести интересующий запрос. Для получения персональных данных потребуется указать номер лицевого счета. Закрыть чат на компьютере можно повторным нажатием на иконку бота, а в мобильной версии — кликнув на стрелочку в диалоговом окне.

Жители Подмосковья могут воспользоваться и другими сервисами расчетного центра: личным кабинетом на официальном сайте, мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» или обратиться в контактный центр по телефону 8-499-444-01-00.