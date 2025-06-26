Цифровой помощник по вопросам ветеринарии принял 9 тысяч звонков в Подмосковье

Электронный помощник «Вита» запустили в подмосковном Минсельхозпроде. Система на основе искусственного интеллекта помогает жителям по вопросам ветеринарии и борьбы с борщевиком.

С конца марта цифровой помощник обработал 9,3 тысячи звонков. Из них 1,6 тысячи были связаны с вопросами ветеринарии, еще столько же — с безнадзорными собаками.

Так, 1,4 тысячи обращений были связаны с бездомными животными, 798 — с записью на прием к специалисту, 751 — с произрастанием борщевика и 717 — с вакцинацией.

Кол-центр работает круглосуточно по телефону 8(800)550-65-22. Информацию о государственных ветклиниках с графиком работы можно найти на официальном сайте ведомства.