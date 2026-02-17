Цифровой помощник по госуслугам «Добробот» провел более 24 тысяч консультаций

Виртуальный помощник «Добробот» в Подмосковье провел более 24 тысяч консультаций с августа 2025 года. Он отвечает на вопросы пользователей мобильного приложения «Добродел» и регионального портала, а также подсказывает нужную госуслугу.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, «Добробот» круглосуточно консультирует жителей по земельно-имущественным вопросам и подсказывает нужную услугу под конкретный случай.

Виртуальный помощник находится в разделах регионального портала «Жилье» и «Земля». Его также можно найти на баннере в приложении «Добродел». Бот автоматически появляется на страницах госуслуг Минимущества.

Для получения консультации нужно задать боту вопрос и дождаться ответа. Он предложит подходящую услугу после уточнения деталей.

По рекомендации помощника уже совершили более 12 тысяч переходов в электронные карточки услуг.