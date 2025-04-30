Цифровой помощник кол-центра ветеринарии в Подмосковье принял 1,8 тысячи звонков

С 30 марта в кол-центре ветеринарной службы Подмосковья заработал электронный помощник Вита. Теперь жители региона могут получать консультации не только с 09:00 до 21:00, как раньше, а круглосуточно. За месяц цифровой помощник обработал около 1,8 тысячи обращений по разным темам.

Всего с начала месяца в кол-центр поступило более трех тысяч звонков: почти 600 вызовов переадресовали на оператора по вопросам бездомных животных, еще столько же — на ветеринара.

В Минсельхозе региона уточнили, что чаще всего в апреле люди спрашивали о бездомных собаках, вакцинации, записи на прием к ветеринару, а также о работе государственных систем «Меркурий» и «Цербер».

Напомним, актуальную информацию о ветеринарных учреждениях региона можно получить по телефону: 8 (495) 668-01-25.