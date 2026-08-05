Цифровой помощник Добробот провел 67 тысяч консультаций в Подмосковье

За год работы цифровой помощник Добробот провел порядка 67 тысяч консультаций для жителей и бизнеса Московской области. Он помогает находить нужные госуслуги на региональном портале.

Теперь Добробот консультирует по 108 услугам в 11 сферах. Чтобы получить помощь, нужно задать вопрос. Бот уточнит детали и порекомендует услугу, подходящую для конкретной ситуации.

Найти Добробота можно на главной странице регионального портала госуслуг, а также в разделах «Жилье» и «Земля». В мобильном приложении «Добродел» на главном экране есть баннер, через который также можно начать диалог с ботом. Кроме того, виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.