Цифровой паспорт готовности к отопительному сезону введут в Подмосковье в 2025 году

Новые технологии активно внедряют в Подмосковье, в том числе для оптимизации подготовки к отопительному сезону. Заместитель председателя правительства региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Андрею Воробьеву об одном из ключевых нововведений – цифровом паспорте готовности к осенне-зимнему периоду.

Цифровой паспорт призван устранить проблемы, связанные с бумажным документооборотом: подделку данных, приемку многоквартирных домов с нарушениями, а также манипуляции со сроками выполнения работ.

«Сейчас документ готовится в бумажном виде, где часть информации заполняется в компьютере, а большая часть от руки. Это не очень удобно, не очень технологично. Данный паспорт мы с коллегами доработали, его можно выгружать полностью заполненным», — пояснил Мурашов.

Он предложил перейти на такой формат уже в 2025 году. Подписание паспорта будет также проводиться в электронном виде.

Заместитель председателя правительства Подмосковья добавил, что дом можно будет принять только после официально подтвержденного устранения обнаруженных нарушений.

Переход на электронный формат не только ускорит процессы, но и повысит прозрачность контроля. Теперь все этапы приемки будут фиксировать в системе, что исключит человеческий фактор.