Жители Московской области старше 18 лет могут зарегистрироваться на участие в «Цифровом марафоне — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Каждый участник самостоятельно определяет уровень сложности конкурса: новичок (без опыта и знаний в ИТ), исследователь (с базовыми цифровыми навыками, но без опыта в ИТ) или эксперт (для участников с опытом в ИТ и специализированными цифровыми навыками).

До 10 апреля состоится образовательный этап, в рамках которого зарегистрированным участникам будут доступны бесплатные курсы по кибербезопасности, безопасности в сети, нейросетям, алгоритмике и программным решениям. После образовательного этапа всех участников ждет онлайн-тестирование по выбранной категории.

Второй этап пройдет с 24 марта по 6 апреля, а третий — проектный — с 6 по 20 апреля. Участникам предстоит решить практические задачи и создать собственный проект. Лучшие участники встретятся в финале и смогут побороться за главные призы.

Регистрация открыта до 3 апреля. Уточнить подробную информацию о конкурсе и оставить заявку для участия можно на сайте мероприятия [it-marathon.21-school.ru](https://it-marathon.21-school.ru/).