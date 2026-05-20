Цифровой консультант «Добробот» помог жителям Подмосковья почти 40 тысяч раз

В Московской области инновационный сервис «Добробот» за девять месяцев оказал поддержку жителям региона 39 630 раз. Этот цифровой консультант, разработанный по инициативе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи совместно с Министерством имущественных отношений, стал настоящим прорывом в сфере государственных услуг.

«Добробот» — это интеллектуальный онлайн-помощник, созданный для упрощения взаимодействия граждан с государством. Он предназначен как для частных лиц, так и для представителей бизнеса, которые сталкиваются с вопросами, касающимися земельных участков и объектов недвижимости.

Принцип работы сервиса максимально удобен: пользователь формулирует свой вопрос, а «Добробот» собирает необходимую информацию с помощью наводящих вопросов. На основе полученных данных система автоматически перенаправляет человека на нужную услугу на региональном портале государственных услуг. Это избавляет от необходимости самостоятельно искать информацию в сложных юридических разделах.

Сервис особенно востребован при решении задач, связанных с оборотом недвижимости. Он помогает разобраться в нюансах покупки и аренды земли, смены категории назначения участков и оформления полного пакета документов.

Среди самых популярных функций «Добробота» — консультации по предоставлению земельных участков без проведения торгов, помощь в предварительном согласовании сделок и оперативная выдача справок об отсутствии задолженности по аренде.

Важным преимуществом сервиса является его круглосуточная доступность. Жители Подмосковья могут обратиться к «Доброботу» в любое время через главную страницу официального портала госуслуг Московской области, специализированные разделы «Жилье» и «Земля» или мобильное приложение «Добродел».

Работа цифрового консультанта не только ускоряет получение услуг гражданами, но и оптимизирует деятельность исполнительных органов власти. «Добробот» создает комфортную цифровую среду, позволяя жителям региона быстро ориентироваться в многообразии государственных сервисов и оперативно решать вопросы, связанные с их имуществом.