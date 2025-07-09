Цифровой флюорограф установили в поликлинике № 6 в Балашихе

В рамках региональной программы модернизации медицинских учреждений в поликлинике № 6 города Балашихи установлен современный цифровой флюорограф. Прогресс реализации программы оценил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин во время рабочего визита.

В ходе встречи с руководством и сотрудниками поликлиники Шапкин обсудил этапы обновления техники. Большая часть оборудования уже заменена, а в ближайшее время ожидается поставка и установка нескольких новых рентген-аппаратов.

Особое внимание уделено новому флюорографу, который стал важным шагом в повышении доступности медицинских услуг. «Аппарат адаптирован для людей с ограниченными возможностями, что позволяет пациентам на колясках проходить диагностику без затруднений. Также он удобен для тех, кто испытывает дискомфорт в ограниченном пространстве», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Программа по оснащению медучреждений Балашихи современной диагностической техникой идет по плану. Медики отмечают, что обновление оборудования уже улучшило качество работы и повысило комфорт для пациентов.