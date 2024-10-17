Цифровой диктант провели в семейном центре «Раменский»
«Цифровой диктант 2024» прошел в семейном центре «Раменский». Воспитанники в формате онлайн тестирования ответили на вопросы пяти ключевых блоков о самых важных аспектах цифровой грамотности.
Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, главная цель проекта — развития цифровых навыков у молодежи.
Ребята продемонстрировали умение пользоваться доступными цифровыми ресурсами, узнали, как защитить личную информацию в сети, а также познакомились с инструментами грамотного управления финансами.
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