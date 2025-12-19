Цифровой аппарат для рентгенов установили в Щелковской больнице

Устройство поступило в стационар на Парковой улице. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт.

«Сегодня в Щелковской больнице установили современный рентген-аппарат стоимостью более 32 миллионов рублей, а всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 92 единицы такой медтехники на общую сумму более 2,1 миллиарда рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Передовое цифровое оборудование позволяет проводить диагностику быстро и с минимальной лучевой нагрузкой на пациентов, а также получать высококачественные изображения, которые играют важную роль в постановке диагноза.

Исследования на новом аппарате начнут проводить после окончания ремонта. Сейчас рентген проводят в лечебном корпусе на улице Шмидта.

Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Диагностика доступна по направлению лечащего врача. Записаться можно на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в медицинском учреждении или бота в Telegram и МАХ.