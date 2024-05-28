Цифровое пианино подарили юному музыканту из Богородского округа

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил паспорт на цифровой рояль воспитаннику Электроуглинской детской музыкальной школы Владиславу Баланову. Юный музыкант стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».

Владислав занял 1-е место в региональном рейтинге обучающихся. Воспитанник детской музыкальной школы получил 1,5 миллиона рублей за достижения в области дополнительного образования в сфере культуры Московской области по специальности «Фортепиано». На выделенные средства школа приобрела музыкальный инструмент — цифровой рояль.

Баланов также станет одним из 12 участников делегации Подмосковья на Всероссийском детском культурном форуме, который пройдет в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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