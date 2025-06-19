Цифровизация ЖКХ и экомониторинг. Подмосковье запустит совместные проекты с «Мегафоном»
Андрей Воробьев подписал соглашение о развитии цифровизации ЖКХ с «Мегафоном»
Подмосковье продолжит сотрудничество с ПАО «Мегафон» для реализации совместных проектов в сфере ЖКХ и экомониторинга. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.
В ходе сотрудничества с «Мегафоном» в Подмосковье реализовали систему контроля качества воздуха, которую планируют расширить к 2026 году. Сейчас оператор обеспечивает работу 285 постов. В будущем их модернизируют, а также установят новые.
Кроме того, компания помогла оцифровать котельные — там установили умные датчики, которые помогают отслеживать показатели и быстро выявлять отклонения от нормы. Устройства уже установили более чем в двух тысячах объектов.
«Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, „Мегафон“ будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — сказал губернатор.
«Мегафон» также обеспечил высокоскоростной связью особую экономическую зону «Дубна» и улучшил сеть в Пущине. Компания продолжает расширять покрытие в регионе, а в этом году она построит и модернизирует более 600 станций.
«Успешно реализованные компанией инициативы в Московской области — это крепкий фундамент для расширения нашего сотрудничества», — сказал Хачатур Помбухчан.