Цифровизация ЖКХ и экомониторинг. Подмосковье запустит совместные проекты с «Мегафоном»

Подмосковье продолжит сотрудничество с ПАО «Мегафон» для реализации совместных проектов в сфере ЖКХ и экомониторинга. Такое соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

В ходе сотрудничества с «Мегафоном» в Подмосковье реализовали систему контроля качества воздуха, которую планируют расширить к 2026 году. Сейчас оператор обеспечивает работу 285 постов. В будущем их модернизируют, а также установят новые.

Кроме того, компания помогла оцифровать котельные — там установили умные датчики, которые помогают отслеживать показатели и быстро выявлять отклонения от нормы. Устройства уже установили более чем в двух тысячах объектов.

«Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, „Мегафон“ будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — сказал губернатор.