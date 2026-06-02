Цифровизация, надежные сети и новые очистные сооружения. Воробьев — о планах по модернизации ЖКХ в Подмосковье
Андрей Воробьев: еще 30 очистных сооружений реконструируют в Подмосковье
В 2025 и 2026 годах в Подмосковье на модернизацию системы ЖКХ направили 128 миллиардов рублей. В следующем году запланировали еще не менее 75. В рамках масштабной программы обновляют котельные, сети электро- и водоснабжения, а также очистные сооружения. Важность этой работы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Масштабная программа модернизации системы ЖКХ охватывает все Подмосковье. В муниципалитетах реконструируют котельные, приводя их к современному виду. Внутри устанавливают датчики, которые следят за давлением и температурой. Это позволяет предотвращать аварии.
Большую программу проводят и на сетях водоснабжения. В частности, на очистных сооружениях.
«Мы получаем поддержку по этим дорогостоящим и важным объектам, о которых обычно вслух говорят только на профессиональном уровне те, кто отвечает за это. У нас порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений», — отметил глава региона.
Благодаря программе в Подмосковье заметно снизилось количество жалоб. Это касается и электричества. В этой сфере регион работает совместно с Россетями.
«В партнерстве с Москвой и Россетями подписано соглашение о повышении надежности. У нас огромный запрос на строительство центров обработки данных. Это тема, которая требует отдельного подхода. Большие деньги в перспективе будут инвестированы в строительство питающих центров. Это новые ЛЭП, которые позволят получить дополнительные возможности по подключению», — добавил Воробьев.
Еще одно важное направление в части ЖКХ — это социальная газификация. Благодаря проекту синее топливо получили порядка 90 тысяч человек. В этом году к сетям планируют подключить еще 27 тысяч домов. Особое внимание уделяют льготникам: семьям участников СВО, одиноким пенсионерам с низкими доходами и многодетным.