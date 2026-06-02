В 2025 и 2026 годах в Подмосковье на модернизацию системы ЖКХ направили 128 миллиардов рублей. В следующем году запланировали еще не менее 75. В рамках масштабной программы обновляют котельные, сети электро- и водоснабжения, а также очистные сооружения. Важность этой работы подчеркнул губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

Масштабная программа модернизации системы ЖКХ охватывает все Подмосковье. В муниципалитетах реконструируют котельные, приводя их к современному виду. Внутри устанавливают датчики, которые следят за давлением и температурой. Это позволяет предотвращать аварии.

Большую программу проводят и на сетях водоснабжения. В частности, на очистных сооружениях.

«Мы получаем поддержку по этим дорогостоящим и важным объектам, о которых обычно вслух говорят только на профессиональном уровне те, кто отвечает за это. У нас порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений», — отметил глава региона.