Взамен лошади и плуга — «цифра» и ИИ. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о трансформациях в работе

Цифровизация, искусственный интеллект, современные методики управления стали неотъемлемыми атрибутами жизни, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . По его словам, внедрение новых технологий и применение трансформаций необходимы в работе.

«На нашем традиционном совещании правительства я хочу еще раз подчеркнуть, что в современном мире человек почти не может себя прокормить, если у него есть лошадь и плуг. Лошадь и плуг когда-то были незаменимыми орудиями труда, которые позволяли человеку существовать. С того времени прошел не один век», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Теперь, по его словам, цифровизация — то, без чего любые рабочие процессы, особенно управленческие, стали бы отстающими.