Взамен лошади и плуга — «цифра» и ИИ. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о трансформациях в работе
Губернатор Подмосковья: цифровизация и ИИ стали необходимыми атрибутами в работе
Цифровизация, искусственный интеллект, современные методики управления стали неотъемлемыми атрибутами жизни, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, внедрение новых технологий и применение трансформаций необходимы в работе.
«На нашем традиционном совещании правительства я хочу еще раз подчеркнуть, что в современном мире человек почти не может себя прокормить, если у него есть лошадь и плуг. Лошадь и плуг когда-то были незаменимыми орудиями труда, которые позволяли человеку существовать. С того времени прошел не один век», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Теперь, по его словам, цифровизация — то, без чего любые рабочие процессы, особенно управленческие, стали бы отстающими.
Основная мысль, которую я хочу довести, — это необходимость применения трансформации в нашей работе для того, чтобы достичь перемен, результата.
Андрей Воробьев
По его словам, «если кто-то работает давно и вдруг, оглянувшись, подумал, что все у него тишь да гладь да божья благодать, то это фатальное заблуждение».
«И мы не должны этому человеку позволить заблудиться. Вот в чем основном замысел. Сегодня и ИИ, и цифровизация, и современные методики управления, документооборота, подходов должны быть неотъемлемым атрибутом службы каждого из нас», — подытожил Андрей Воробьев.