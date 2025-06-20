Цифровизация госуправления в Подмосковье. Воробьев подписал договор с компанией «1С» на ПМЭФ

В Московской области уделяют особое внимание вопросам цифровизации, в том числе в сфере работы с документами. Губернатор региона Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с директором компании «1С» Борисом Нуралиевым.

Современные технологии также позволяют значительно упростить планирование и ведение бухгалтерского учета, сделав работу более эффективной.

«Системы 1С способны гибко адаптироваться под конкретные задачи, они давно себя зарекомендовали в качестве эффективных инструментов — и для бизнеса, и для органов государственной власти. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить возможности использования инновационных решений компании в самых разных сферах и сделать госуправление еще эффективнее», — пояснил Андрей Воробьев.

Компания «1С» занимается разработкой, изданием и поддержкой программного обеспечения. Организация имеет свыше 10 тысяч партнеров в 30 государствах мира. Благодаря инновационным технологиям продукты компании демонстрируют высокую производительность.

Для автоматизации, учета и прочих бизнес-процессов успешно применяется система программ «1С: Предприятие», которую ежедневно используют свыше 1,6 миллиона организаций.

«У нас давние и плодотворные отношения с Московской областью. Наиболее крупный проект — это создание облачной системы централизованного бухгалтерского учета и расчета заработной платы на технологиях 1С», — отметил Борис Нуралиев.

Глава компании выразил уверенность в том, что совместная работа с регионом в рамках подписанного договора поможет в вопросах дальнейшей цифровизации Подмосковья, усовершенствует систему государственного управления, а также позволит выйти на новый уровень взаимодействия